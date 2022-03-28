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Giriş Tarihi: 28.3.2022 12:04 Son Güncelleme: 28.3.2022 12:16

Sakarya'da düğün sonrası meydan savaşı! Yumruklar havada uçuştu

Sakarya’da düğün sonrası meydan savaşı! Yumruklar havada uçuştu

Düğün sonrası yaşanan kavga adeta ortalığı savaş alanına çevirdi. Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde düğün sonrası çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sakarya'da şoke eden görüntüler! Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün sonrası çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

BİR ANDA TARTIŞMA ÇIKTI
Konak Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

POLİS EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında yaşanan gerginlik polis ekiplerine bildirildi.

Sakarya'da düğün sonrası kavga çıktı, yumruklar havada böyle uçuştu! | Video

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya güçlükle ayırırken, yumrukların havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Görüntülerde, iki grubun birbirine saldırması, polis ekiplerinin ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

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Sakarya'da düğün sonrası meydan savaşı! Yumruklar havada uçuştu
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