Sakarya’da düğün sonrası meydan savaşı! Yumruklar havada uçuştu

Sakarya'da şoke eden görüntüler! Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün sonrası çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
BİR ANDA TARTIŞMA ÇIKTI
Konak Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
POLİS EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ
Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında yaşanan gerginlik polis ekiplerine bildirildi.
Sakarya'da düğün sonrası kavga çıktı, yumruklar havada böyle uçuştu! | Video
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya güçlükle ayırırken, yumrukların havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.