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Giriş Tarihi: 14.5.2022 15:18

Sakarya'da feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Bir kişi ağır yaralandı

İHA
Sakarya’da feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Bir kişi ağır yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak kağıt gibi ezildi. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sakarya-Düzce D-100 Karayolu Hendek ilçesi Çukurhan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametine seyir eden Y.V. (40) idaresindeki 50 DH 566 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

OTOMOBİL KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Savrularak bariyerlere çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Refüje çıkan otomobilin sürücüsü Y.V. kazada ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçtan çıkartılan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sakarya'da feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Bir kişi ağır yaralandı
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