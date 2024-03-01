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Giriş Tarihi: 1.3.2024 10:56 Son Güncelleme: 1.3.2024 11:27

Sakarya'da feci ölüm! Kıyafeti traktör miline dolandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin bahçesinde çalıştığı esnada kıyafeti patoz ile traktör miline dolanan 54 yaşındaki Aynur Çorbacıoğlu hayatını kaybetti.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’da feci ölüm! Kıyafeti traktör miline dolandı

Sakarya'da dün akşam saatlerinde Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi'nde 54 yaşındaki Aynur Çorbacıoğlu, evinin bahçesinde traktörle çalışırken, bir anlık dikkatsizlik sonucu kıyafeti patoz ile traktör miline dolandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çorbacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunun bir bölümünün parçalandığı öğrenilen talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sakarya'da feci ölüm! Kıyafeti traktör miline dolandı
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