Sakarya’da feci ölüm! Kıyafeti traktör miline dolandı

Sakarya'da dün akşam saatlerinde Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi'nde 54 yaşındaki Aynur Çorbacıoğlu, evinin bahçesinde traktörle çalışırken, bir anlık dikkatsizlik sonucu kıyafeti patoz ile traktör miline dolandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çorbacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunun bir bölümünün parçalandığı öğrenilen talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.