Sakarya’da kasap vahşeti: Kanlar içinde kaldı!

Kanlı olay, dün akşam saatlerinde Eski Kazımpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kasap dükkanı işleten Serkan Helvacıoğlu ile iş yerine gelip, alacağını isteyen Serkan Canbaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Helvacıoğlu, tabancayla Serkan Canbaz'a ateş etti. Canbaz kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serkan Canbaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Serkan Helvacıoğlu ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Serkan Canbaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Serkan Helvacıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.