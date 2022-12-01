Sakarya’da kaza yapan aracın çarptığı babaanne öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaza yapan hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti, torunu ağır yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi 1071'inci Sokak'ta seyreden ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bu sırada yol kenarında yürüyen Şükriye U. ve torunu H.U.'ya (9) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, araçla duvar arasına sıkışan babaannenin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan torunu ilkokul 3. sınıf öğrencisi H.U. ise hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya karışan sürücüleri gözaltına aldı.