Sakarya’da korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

"KEDİM İÇİN ÇOK ENDİŞELENDİM, KORKTUM. O BENİM CANIM"

Yangından kedisi kurtarılan Murat Hacıbektaşoğlu, kucağına aldığı kedisini öpüp üşümemesi için elbisesine bürüdü.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Serdivan'da taksicilik yaptığını yangın olduğunu duyunca koşar adımlarla evine geldiğini söyledi.

Kız arkadaşının ve kedisinin kurtarıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Yangın sanırım zemin katta çıkmış. İtfaiyeci arkadaşlar gelip yangını söndürmüşler. Kedim için çok endişelendim, korktum. O benim canım. İsmi pamuk korkmuş ve şu an titriyor." dedi.