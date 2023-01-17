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Giriş Tarihi: 17.1.2023 02:00

Sakarya’da şüpheli ölüm! AVM’nin otel odasında ölü bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 52 yaşındaki adam, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Maktulün ölüm sebebi yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak

İHA
Sakarya’da şüpheli ölüm! AVM’nin otel odasında ölü bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir AVM'nin otelinde kalan Şenol İ.'nin (52) uzun süredir dışarı çıkmadığını fark eden görevliler, odasındaki telefondan irtibat kurmak istedi. Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında Şenol İ'nin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölge sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından maktulün cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken maktulün ölüm sebebi yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

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Sakarya’da şüpheli ölüm! AVM’nin otel odasında ölü bulundu
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