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Giriş Tarihi: 10.7.2022 01:04

Sakarya'dan Artvin'e bayram tatili için gelmişti! 10 yaşındaki Utku Göçer kayboldu

Sakarya'dan Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatiline gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, girdiği denizde kayboldu. Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarının, sabah süreceği belirtildi.

DHA
Sakarya’dan Artvin’e bayram tatili için gelmişti! 10 yaşındaki Utku Göçer kayboldu

Olay, akşam saatlerinde ilçe sahilinde yaşandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden bayram tatili için ailesi ile memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine gelen Utku Göçer, serinlemek için annesi ile birlikte gittiği ilçe sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra denizde yüzen Göçer, gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.

Kıyıda ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler de, Utku Göçer'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Ancak küçük çocuğa ulaşılamayınca havanın kararmasıyla çalışmalar sonlandırıldı. Takviye ekiplerle arama çalışmalarının sabah devam edeceği belirtildi.

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Sakarya'dan Artvin'e bayram tatili için gelmişti! 10 yaşındaki Utku Göçer kayboldu
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