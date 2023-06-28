Sakin İstanbul’un tadını çıkardılar

Birçok İstanbullu'nun 9 günlük bayram tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi nedeniyle megakent en sakin günlerini yaşıyor. Dün sabah saatlerinde yüzde 2'ye kadar düşen trafik yoğunluğu, gün içinde yüzde 25'i aşsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 9 civarında seyrediyor. Trafiğin sakinliğini fırsat bilen vatandaşlar da kentin tarihi ve turistik mekanları ile sahillere akın etti. Bu noktalardan biri de Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi oldu. İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan caddede yoğunluk yaşandı. Bayram tatilini kentte geçiren vatandaşlar ile turistler güzel havada gezmenin keyfini çıkardı. Vatandaşlar ile turistlerin gezi rotaları arasında Sarayburnu ve Sultanahmet de yer aldı. AA