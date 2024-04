Sakıp Ağa’ya veda edeli 20 yıl oldu

Kayseri'de dünyaya gelen iş insanı Sakıp Sabancı 10 Nisan 2004'te 71 yaşındayken hayata veda etti. Ölümünün üzerinden 20 yıl geçen Sakıp Sabancı, renkli kişiliği, çalışkanlığı, gülüşü ve sempatikliği ve geride bıraktığı eserlerle hiç unutulmadı. Eğitime verdiği katkılarla birçok üniversitede ve okulda adı yaşadı. Sakıp Sabancı ölümünün 20. yılında yine özlemle anılıyor.

FAKİR BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLARAK DOĞDU TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ OLDU

Kayseri'nin Akçakaya köyünde 7 Nisan 1933 yılında fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Sakıp Sabancı, bir un fabrikasında veznedarlık yaparak iş hayatına atıldı. 1957 yılında Türkan Civelek ile evlenen Sakıp Sabancı'nın Dilek, Metin ve Sevil adında üç çocuğu oldu. Sabancı sırasıyla, ticaret ve tekstil işletme müdürlüğü görevlerinde bulunan Sakıp Sabancı babasının 1966 yılında vefatından sonra kurulan Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. 1986 yılında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Sakıp Sabancı, 1987 - 1990 yılları arasında Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı da yaptı. Sabancı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın kurucuları arasındaydı. Sakıp Sabancı öldüğü 2004 yılında 3.2 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı oldu.

TAYYİP BEY YETİŞMİŞ BİR ADAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken başarılı icraatlarını ve vatan sevgisini gören merhum Sakıp Sabancı bir açıklamasında şu ifadelere yer vermişti; "Müsiad'çılar kötü! Belediye reisi Tayyip bey kötü! "Yahu; sen her gün Tayyip bey yetiştirebilir misin?" Tayyip bey, ne 10 milyon dolardır, ne 100 milyon dolardır, ne milyar dolardır be! Yetişmiş bir adam. Ülkeyi seven bir Tayyip bey. Onu nasıl yetiştirebilirsin sen! Şartele basıp gelmez yav! Ona sahip ol"

14 KİTAP YAZDI 11 FAHRİ DOKTORA ALDI

Sakıp Sabancı'nın "İşte Hayatım", "Para Başarının Mükafatıdır", "Gönül Galerimden", "Rusya'dan Amerika'ya, Gezdiklerim Gördüklerim", "Ücret Pazarlığı mı, Koyun Pazarlığı mı?", "Gelişen, Değişen Türkiye", "Daha Fazla İş, Daha Fazla Aş", "Doğu Anadolu Raporu", "Başarı Şimdi Aslanın Ağzında" , "Hayat Bazen Tatlıdır", "Bıraktığım Yerden Hayatım", "Herşeyin Başı Sağlık", İngilizce ve Japonca yayınlanan "This is My Life" ile İngilizce yayınlanan "Turkey: Changing and Developing" adlı on dört kitap yazdı. Sabancı ayrıca 1984 yılından 2002 yılına kadar başta Amerika'nın New Hampshire Universitesi olmak üzere 11 üniversiteden fahri doktora unvanı aldı.

BELÇİKA, JAPONYA VE FRANSA'DAN ŞEREF NİŞANI ALDI

Sakıp Sabancı, 1987 yılında "Belçika Kraliyet Nişanı" ve 1992'de Japon Hükümeti tarafından verilen "Kutsal Hazine Altın ve Gümüş Yıldız Nişanı" ile, 2000 yılında ise Türk kültürünü tanıtmadaki başarılı katkılarından dolayı Fransız Hükümeti tarafından "Legion d'honneur" Şeref Nişanı ile onurlandırıldı. Sakıp Sabancı'ya 1997 yılında Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası"; İsviçre-Zürih'teki Avrupa Ekonomi Enstitüsü tarafından "Avrupa Kristal Dünya Ödülü" ve Hukukun Egemenliği Derneği tarafından da "Kaliteli İnsan Onur Ödülü" verildi. Sakıp Sabancı ABD'de ise New Hampshire, Houston ve Beverly Hills kentlerinin Fahri Hemşehrisi seçilmiştir.

SON YOLCULUĞUNA 100 BİN KİŞİ UĞURLADI

Sakıp Sabancı, böbrek kanseri tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 10 Nisan 2004 tarihinde böbrek tümörünün karaciğere atlaması sonucu hayatını kaybetti. Sakıp Sabancı 12 Nisan 2004'te düzenlenen devlet töreninin ardından yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

KAYSERİ PROFİLİNİ TAM OLARAK YANSITAN İS İNSANIYDI

Sakıp Sabancı'yı Kayseri'nin adeta ete kemiğe bürünmüş şekli diye niteleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Merhum Sakıp Sabancı samimiyeti, tevazusu, hayırseverliği, kadirşinaslığı, cömertliği ve işini bilen bir iş insanlığıyla Kayserili profilini tam olarak yansıtan bir şahsiyetti. Sakıp Sabancı, gönlümüzde hep bu güzellikleri ile yer etti. Sakıp Sabancı'nın adı geride bıraktığı hayırlarıyla ülkemizin neredeyse her şehrinde yaşamaktadır. Kadim şehrimizin kadirşinas iş insanı Sakıp Sabancı'yı vefat yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.