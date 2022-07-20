Haberler Yaşam Haberleri Saklıkent'e tatilci akını
Giriş Tarihi: 20.7.2022 17:56 Son Güncelleme: 20.7.2022 18:00

Saklıkent'e tatilci akını

Muğla Seydikemer’de dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu, 9 günlük bayram tatili boyunca tatilci akınına uğradı. Doğa harikası kanyonu 55 bin kişi ziyaret etti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Saklıkent’e tatilci akını

Kültürel ve doğal zenginlerin bir arada olduğu Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelen ziyaretçiler, alışılagelmiş deniz, kum, güneş üçgeninden faydalanabilecekleri gibi tarih ve doğayla da iç içe bir tatil fırsatı yakaladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, Seydikemer'in dünyaya açılan penceresi Saklıkent Kanyonu ise ilçeye gelen tatilcileri yemyeşil doğası ve buz gibi suyuyla karşıladı.

55 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Saklıkent'in bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradığı söyledi. Başkan Otgöz, "Dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonumuzu 9 günlük bayram tatili boyunca 55 bin kişi ziyaret etti. Rafting sporuyla tatil anılarına renk katan adrenalin tutkunları aynı zamanda çamur banyosu yapma imkânı da buldu. Gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür eder, yine bekleriz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak, ödeme takvimi nasıl? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Hesaplara yatmaya başladı!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖK ATLAS İLE 2 ve 4 YILLIK BÖLÜMLER: 2022 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları: TYT - AYT BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
Maaş farkları gün gün ödeniyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? İlk 11'ler
Sigara fiyatları yenilendi! Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA || 2022 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Saklıkent'e tatilci akını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA