Saklıkent’e tatilci akını

Kültürel ve doğal zenginlerin bir arada olduğu Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelen ziyaretçiler, alışılagelmiş deniz, kum, güneş üçgeninden faydalanabilecekleri gibi tarih ve doğayla da iç içe bir tatil fırsatı yakaladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, Seydikemer'in dünyaya açılan penceresi Saklıkent Kanyonu ise ilçeye gelen tatilcileri yemyeşil doğası ve buz gibi suyuyla karşıladı.

55 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Saklıkent'in bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradığı söyledi. Başkan Otgöz, "Dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonumuzu 9 günlük bayram tatili boyunca 55 bin kişi ziyaret etti. Rafting sporuyla tatil anılarına renk katan adrenalin tutkunları aynı zamanda çamur banyosu yapma imkânı da buldu. Gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür eder, yine bekleriz" dedi.