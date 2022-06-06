Salât-u Selam Okunuşu Ve Anlamı - Salât-u Selam Ne Demektir, Nasıl Getirilir?

Pek çok kişi, ibadetlerini ve dinî vecibelerini layıkıyla yapmak adına duaların okunuşuna ve anlamına bilhassa dikkat etmektedir. Salât-u Selam terkibi de sıklıkla anlamı ve okunuşu araştırılan konular arasındadır. Bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımız için 'Salât-u Selam nasıl getirilir?, Salât-u Selam ne demektir?' sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Salât-u Selam Ne Demektir, Nasıl Getirilir?

Salât ve selâm terimlerinden oluşan Salât-u Selam terkibi, Hz. Muhammed (sav) peygamberimize selam vermek ve Allah'ın rahmetinin onun üzerine olması için dua etmeye denir. Müslümanların yol göstericisi Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber efendimizi anmak ve ona dualar etmekten bahseden ayeti kerime mevcuttur. Bu ayet Ahzab Suresinin 56. Ayeti kerimesidir.

" Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler, siz de O'na salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (Ahzab Suresi 56. Ayet)

Ayeti kerimede buyrulduğu üzere peygamber efendimize salavat getirmek, Allah (c.c) tarafından Müslümanlara emredilmiş bir eylemdir. Peygamber efendimize pek çok şekilde Salât-u Selam getirilebilir. Bu Salât-u Selamlar ise şöyledir;

"Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

Anlamı: Salât ve selâm Sen'in üzerine olsun, Ey Allah'ın Resulü!"

"Allahümme salli alâ Muhammed"

Anlamı: Allâh'ım, Efendimiz büyüğümüz Muhammed'e, salat-u selam eyle."

"Sallallahü aleyhi ve sellem"

Anlamı: Allah'ın selamı onun üzerine olsun.

Salât-u Selam getirmek için belli bir gün ya da zaman dilimi yoktur. Kişi istediği vakit dilediği kadar Salât-u Selam getirebilir.

Salat-u Selam Duasının Okunuşu Ve Anlamı Nedir?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) adı anıldığında yahut işitildiğinde ona duyulan saygı ve sevgiye binaen edilen duaya 'salat' denir. İbadetlerde ve mübarek günlerde sıklıkla okunan, okunması tavsiye edilen Salât-u Selam niteliği taşıyan dualar ve anlamları ise şunlardır;

Allahümme Salli Duası

"Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd."

Anlamı: Ey Allah'ım! İbrahim'e "Aleyhisselâm" ve âline (ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e "aleyhisselâm" ve âline de rahmet eyle.Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîdsin.

Allahümme Barik Duası

"Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd."

Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.