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Giriş Tarihi: 2.5.2022 08:47 Son Güncelleme: 2.5.2022 08:56

Saldırgan otobüs şoförünü bacağına sarılarak durdurdu

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Saldırgan otobüs şoförünü bacağına sarılarak durdurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs şoförü, otobüsün neden geç kaldığını soran vatandaşa saldırdı. Saldırıya karşı koyamayan vatandaş, şoförü bacağına sarılarak durdurdu.

Olay, İzmir'in Konak İlçesine bağlı Kavaflar Durağı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde Tınaztepe-Konak seferini yapan 171 numaralı otobüs, durağa saatinden yaklaşık yarım saat geç geldi. Otobüsün geç gelmesi ile işe geç kalan vatandaşlar mağdur oldu. Bir vatandaş şoföre otobüsün neden geç kaldığını sorunca otobüs şoförü öfkelendi. Öfkelenmekle kalmayan şoför otobüsten inerek vatandaşa saldırdı. Şoförün saldırısı durmayınca yere düşen vatandaş daha fazla dayak yememek için şoförün bacağına sarıldı. Diğer vatandaşların da araya girmesi ile kavga ayırıldı.

UYARANLARI DA TEHDİT ETTİ

İşe gitmek için otobüs bekleyen ve kavgaya şahit olan bir başka yolcu Erdinç Deniz, otobüs şoförüne neden saldırıda bulunduğunu, bir belediye otobüsü şoförü olarak daha sakin olması gerektiğini söyleyince şoför, Deniz'in de üzerine yürüdü. Tehditler savurdu.

"YUMRUK YEMEMEK İÇİN MÜDAHALE EDEMEDİM"

Erdinç Deniz yaşanan anlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Şoför, sadece otobüsün neden geç kaldığını soran vatandaşa saldırdı. İki, üç tokat attı. Müdahale etmek istedim ama benim de üzerime yürüdü. Yumruk yememek için müdahale edemedim. Daha sonra neden adama tokat attın? Daha sakin olman gerekir sen belediye çalışanısın dediğimde ben tokat atmadım dedi. Ben ayırdım nasıl atmadın? Adam yere düştü dedim. İyi o zaman şahitlik yaparsın." dedi.

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Saldırgan otobüs şoförünü bacağına sarılarak durdurdu
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