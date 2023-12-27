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Giriş Tarihi: 27.12.2023 12:50

Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
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