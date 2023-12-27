Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2023
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle… pic.twitter.com/IcqBSVep4Y