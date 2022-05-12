Saldırı girişimindeki teröristlere operasyon

Suriye'nin kuzeyinde son 12 gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 150'li geçtiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır ötesinde teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulması amacıyla başlatılan sınır ötesi kara harekâtları devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde oluşturulan güvenli bölgeye bir grup teröristin taciz ateşi açtıktan sonra saldırı girişiminde bulundu.

Bölgedeki keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla komandolar operasyon yaptı. Fırtına obüslerle yapılan nokta atışıyla 10 terörist silah, mühimmat ve araçlarıyla birlikte etkisi hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yapılan operasyonlarda, 12 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 150'yi bulduğu belirtildi.

EREN ABLUKA OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Bingöl'de 551 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu' başlatıldı. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl'de 'Eren Abluka-9 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu' başlatıldı. Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca yürütülen operasyonda; jandarma komando, asayiş komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 551 personel görev alıyor.