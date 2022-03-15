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Giriş Tarihi: 15.3.2022 16:47

Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin davasında istenilen ceza belli oldu!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin davasında istenilen ceza belli oldu!

Bakırköy meydanında gazeteci Levent Gültekin'e saldıran ve olayın ardından tutuklanan iki kişinin "kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis ile yargılandıkları davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy meydanında 8 Mart 2021 tarihinde gazeteci Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından 3 kişi gözaltına alındı. İki kişi tutuklanırken, 18 yaşından küçük olan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar Ömer Doğru ve Muhammed Emin Kılıç'a hazırlanan iddianamede "kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Bugün görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı olay günü Levent Gültekin'in basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek şekilde yaralandığını ve sanıklardan Muhammed Emin Kılıç'ın suçlamaları kabul etmediğini, sanık Ömer Doğru'nun da tevil yoluyla ikrarda bulunduğunu belirtti. Açıklanan mütalaada sanıkların verdikleri beyanların samimi bulunmadığı vurgulanarak, sanıkların "Kasten nitelikli yaralama" suçunu işlediklerini belirterek, her ikisinin de ayrı ayrı 4 yıl 6 ay'a kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Duruşma sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

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Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin davasında istenilen ceza belli oldu!
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