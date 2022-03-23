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Giriş Tarihi: 23.3.2022 14:47

Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin davasında karar!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin davasında karar!

Bakırköy meydanında gazeteci Levent Gültekin'e saldıran ve olayın ardından tutuklanan iki kişinin "kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis ile yargılandıkları davada karar açıklandı.

Bakırköy meydanında 8 Mart 2021 tarihinde gazeteci Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından 3 kişi gözaltına alındı. İki kişi tutuklanırken, 18 yaşından küçük olan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar Ömer Doğru ve Muhammed Emin Kılıç'a hazırlanan iddianamede "kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Kararını açıklayan mahkeme sanıkların 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'yu "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanıkların eylemi nedeniyle müşteki de hafif derecede kemik kırığı meydana gelmesi nedeniyle cezalarını ayrı ayrı 1 yıl 2 aya yükseltti. Ardından ise sanıklar Kılıç ve Doğru'nun sosyal ilişkileri ve cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezalarını ayrı ayrı 11 ay 20 güne indirerek, haklarındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin davasında karar!
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