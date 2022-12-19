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Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:08 Son Güncelleme: 19.12.2022 16:11

Saldırıya uğrayan müzisyenin sağlık durumunda son gelişme

Ankara'da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık'ın (38), sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

DHA
Saldırıya uğrayan müzisyenin sağlık durumunda son gelişme

Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Dudarık, daha sonra ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Sungur, Dudarık'ın beyin cerrahi servisinde tedavine devam edildiğini ifade ederek, "Hastamız dün itibariyle hastanemize nakil alınmıştır. Beyin Cerrahisi Servisi'nde takip ve tedavisi devam etmektedir. Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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Saldırıya uğrayan müzisyenin sağlık durumunda son gelişme
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