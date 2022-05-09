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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Salgın bitti son yasaklar da yakında kalkacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Salgın bitti son yasaklar da yakında kalkacak
Kovid 19'un yaz ayları ile birlikte büyük oranda gündemden düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde vaka sayılarının daha da düşmesi ile birlikte hastaneler ve toplu taşımada maske zorunluluğu ve nihayetinde karantina tamamen kaldırılacak. Kovid-19 salgın olmaktan çıksa da grip gibi solunum yolu enfeksiyonu olarak hayatımızda kalmaya devam edecek. Sonbahar ayları ile birlikte ortaya çıkıp hastalıklara neden olacak. Sonbaharla birlikte virüsün yeni varyantları da yakından takip edilecek. Kovid'in dört varyantı ile birlikte kuş ve domuz gribinin yanı sıra yeni ortaya çıkan at gribi yakından takip ediliyor. Çin'de bir köyde ortaya çıkan ve ilk kez atlardan insanlara bulaşan grip ciddi endişe yaratıyor. Bunun nereye evrileceği, ölümlere neden olup olmayacağına bakılıyor.

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Salgın bitti son yasaklar da yakında kalkacak
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