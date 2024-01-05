Salı günü İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışıyla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. Şahbaz, Türkiye geneli için Batı'dan yağmurla başlayan yağışın önümüzdeki salıdan sonra iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceğini ifade etti. Şahbaz, çarşamba günü İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu ve Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklendiğini belirterek, "Güney ve sahil kesimlerinde daha çok yağmur görülecek. Perşembeden itibaren yağış ülkemizin kuzeydoğusuna doğru hareket edecek. Karadeniz bölgesinde yağışlar devam edecek" dedi. Şahbaz, "Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklık Ankara'da 9 dereceye, İstanbul'da 12 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da hava soğuyacak ve kar yağışı yüksek yerlerde olacak. Avrupa Yakası'nın batısında, Çatalca tarafında kar yağışı göreceğiz. İstanbul'un sahil kesimlerinde karla karışık yağmur olma ihtimali var. Kıyı kesimlerde karın birikinti yapmasını beklemiyoruz. Çarşamba günü de kar yağışı var" diye konuştu.