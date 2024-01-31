Salih protez koluna kavuştu

Asrın felaketinde enkazdan iki gün sonra çıkarılan ve sağ kolu dirsek altından ampute edilen 15 yaşındaki Salih Ersöz, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) aracılığıyla protezine kavuştu. 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde oturdukları 8 katlı apartman yıkılan Ersöz'ün, afette annesi, babası ile 8 ve 10 yaşlarındaki kız kardeşleri yaşamını yitirdi. Kurtarma ekiplerince depremden iki gün sonra enkaz altından çıkarılarak tedaviye alınan Ersöz'ün sağ kolu dirsek altından ampute edildi. Ersöz, ÇOİM aracılığıyla yapılan tetkik ve tedavilerin ardından yaklaşık iki ay önce protez koluna kavuştu. Haftanın iki günü geldiği merkezde gerek kolu gerekse his kaybı yaşanan sol bacağı için fizik tedavi görüyor. Salih Ersöz, "Protez kolumla çoğu şeyi artık yapabiliyorum. Mesela kapının kolunu, su şişesinin kapağını açma gibi. Protez kolla çoğu şeyi yapmayı öğrendim. Bu protez kolla hayatımı geçireceğim. Protezimle kalem tutmaya da başladım" dedi.