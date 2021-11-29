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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Saliha’nın kaderi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Saliha’nın kaderi

3 yıl önce ilk eşini trafik kazasında kaybeden Saliha Buhuroğlu’nun, eylülde evlendiği ikinci eşi de cinayete kurban gitti

Muğla Seydikemer'de önceki gün arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürülen 3 kişi geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Öldürülenler arasında bulunan 29 yaşındaki Tahsin Buhuroğlu'nun eşi Saliha Buhuroğlu (26), ilk eşini de 3 yıl önce trafik kazasında kaybetmişti. Eylülde evlendiği Tahsin Buhuroğlu da cinayete kurban gitti. İlk evliliğinden 6 yaşındaki oğlu yetim kalan acılı anne, ikinci eşinden 6 haftalık hamile. SABAH'a konuşan talihsiz kadın, "Hayallerimi yaşayamadım, yarım kaldı. Çocuklarım yetim kaldı. Biri daha doğmadan yetim kaldı. Doğacak çocuğum erkek olursa ona babasının ismini vereceğim. Çocuklarım için ayakta durmaya devam edeceğim" dedi.

SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR
Seydikemer'de R.B. husumetli olduğu amcası Adnan Buhuroğlu (55) ve oğulları Tahsin Buhuroğlu (29) ile Yasin Buhuroğlu'nu (27) av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından kaçan R.B. tutuklanmıştı. Baba Adnan ve oğulları Tahsin ile Yasin Buhuroğlu'nun cenazesi, dün gözyaşları arasında Seydikemer'de toprağa verildi. -

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Saliha’nın kaderi
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