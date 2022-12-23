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Giriş Tarihi: 24.12.2022

Sally’nin katiline müebbet hapis

Sally’nin katiline müebbet hapis
Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u evinde öldürüp cesedini parçalara bölerek çöp konteynerlerine attığı iddia edilen Irak uyruklu Amjed M.M. (28), dün hâkim karşısına çıktı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, sanık Amjed M.M.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklardan Asaad M.M'nin beraatine karar veren heyet, Ammeer M.M. ve Sarhan S.A.A.'yı "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Sally'nin annesi Leyla Naim, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Kızım Sally çok vahşi bir şekilde katledildi. Bir küçük parçasını dahi bulabilsem mezar yaptırıp kızımı anacağım. Maalesef onu da bulamadım" dedi.

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Sally’nin katiline müebbet hapis
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