Saman nezlesine karşı 4 adım

Mevsim geçişlerinde saman nezlesi olarak da anılan alerjik rinit en çok yaşanan problemlerden biri. Well Pharmacy'de baş eczacı yardımcısı olan George Sandhu, saman nezlesinden korunmak için ilaç dışında da bazı adımların olduğunu belirtti. İşte o tavsiyeler:İç mekân havasındaki polen ve diğer alerjenlerin varlığını büyük ölçüde azaltabilen HEPA (yüksek verimli partikül hava) filtresi kullanın.Polenlerin evinize girmesini önlemek için pencere ve kapıları kapalı tutun.Duş alın ve temiz kıyafetler giyin.Burun deliklerinin çevresine nemlendirici krem sürün.