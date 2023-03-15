Sami’nin başını satırla kesmişti, cezası belli oldu

İddiaya göre Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyarak "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri, yemekhanenin kapısını kapatıp, kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. İşlemleri tamamlanan Güney, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.