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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Şampiyon sporcu, trafik kazasında can verdi

Şampiyon sporcu, trafik kazasında can verdi
İzmir'in Urla ilçesinde önceki gece kontrolden çıkan Mahmut Soysüllü'nün (17) kullandığı motosiklet, refüje çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Soysüllü olay yerinde öldü. Trafik canavarı kurbanı olan Mahmut Soysüllü'nün, geçen yıl Haziran'da Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Genç Erkekler Full Contact dalı 81 kiloda Türkiye Şampiyonu olduğu ortaya çıktı.



Kiraz ilçesinde ise takla atan otomobilden fırlayan ve metrelerce sürüklenen Yasin Doğan (39) öldü. Tire ilçesinde de TIR'ın çarptığı iş makinesinin operatörü Ramazan Nas hayatını kaybetti. Karaman'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan ve ardından tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Hikmet Çilek (22) öldü. Elazığ, İstanbul, Denizli, Trabzon, Tokat, Samsun, Bolu, Konya, Adana, Osmaniye ve Manisa'da meydana gelen kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK-Tolga YANIK-Ziya RAMOĞLU-Özgür ÖZDEMİR/SABAH

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Şampiyon sporcu, trafik kazasında can verdi
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