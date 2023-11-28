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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Şampiyona coşkulu karşılama

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Şampiyona coşkulu karşılama
Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, 17-25 Kasım tarihlerinde Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Şampiyonanın ardından memleketi Tunceli'ye dönen Barut, ailesi, antrenörleri, sporcu arkadaşları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci ve diğer yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı.



Duygusal anlar yaşayan Erivan Barut, "Hiçbir sporcu kolay yetişmiyor. Çok ciddi emek vermek gerekiyor. Ben bu yolda bir rol model olduğum için mutlu ve gururluyum. İnanıyorum ki benim yolumdan çok sporcu gelecek. Şimdi beden eğitimi öğretmeni oldum. Bunun da ayrı gururunu yaşıyorum" dedi. Antrenörü Gürsel Tayam ise Erivan'ın üç ayrı branşta şampiyon bir sporcu olduğunu söylerken, anne Kibar Barut kızının hep başarılı olacağına inandığını belirtti.

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Şampiyona coşkulu karşılama
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