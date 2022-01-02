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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Şampiyona yolunda feci kaza

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Şampiyona yolunda feci kaza

Çorum’daki güreş şampiyonasına gitmek üzere Batman’dan yola çıkan sporcuları taşıyan minibüs Amasya’da şarampole yuvarlandı. Feci kazada antrenör İbrahim Halil Kay yaşamını yitirdi, 15 sporcu yaralandı

Batman Petrolspor Kulübü Güreş Takımı'nı taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada takım antrenörü İbrahim Halil Kay yaşamını şitirdi 15 kişi yaralandı. Yaşları 18 ile 24 arasında değişen 14 sporcu, bir idareci ve 2 antrenör, Çorum'da 3-5 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan U23 Türkiye Güreş Şampiyonası için Batman'dan minibüsle yola çıktı. Minibüs, dün sabah saat 09.30 sıralarında Amasya yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza minibüste can pazarı yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Feci kazada, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Batman İl Temsilcisi ve Batman Petrol Spor Antrenörü İbrahim Halil Kay (39) yaşamını yitirdi, 15 sporcu ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kazada yaşamını yitiren antrenör Kay'ın ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Yaralı sporcularla da görüşen Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, kazada hayatını kaybeden antrenör Kay'a Allah'tan rahmet, yaralılara da acil acil şifalar diledi.



'TAM BİR GÜREŞ SEVDALISIYDI'
Türk güreşine önemli hizmetleri dokunan antrenör İbrahim Halil Kay, Güreş Federasyonu tarafından yılın en centilmen antrenörü seçilmişti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Hocamız tam bir güreş sevdalısıydı. Kendisine Allah'tan rahmet ailesi sevenleri ve tüm güreş ailemize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan tüm ekiple yakından ilgileniyoruz. Rabbim onlara da acil şifalar versin" açıklaması yaptı.

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Şampiyona yolunda feci kaza
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