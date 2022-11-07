Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman, hangi gün yapılacak soruları, kura çekimi ile Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinin belli olmasıyla aratılmaya başladı. Avrupa'nın en büyüğü olmak için takımlar birbirini yenip şampiyon olmaya çalışacak. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi
ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi 7 Kasım 2022 İsviçre'de saat 14.00'da yapıldı. Eşleşmeler şöyle:
Napoli - Eintracht Frankfurt
Porto - Inter
Bayern Münih - PSG
Tottenham - Milan
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Son 16 maçları: 14/15/21/22 Şubat & 7/8/14/15 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023
Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023
Final maçı: 10 Haziran 2023
SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Son 16 maçları fikstürü şöyle:
14/15/21/22 Şubat 2023 tarihinde ilk ayak oynanacakken, maçların rövanş karşılaşmaları 7/8/14/15 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Maçların tamamı 23.00'da başlayacak.