Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman, hangi gün yapılacak soruları, kura çekimi ile Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinin belli olmasıyla aratılmaya başladı. Avrupa'nın en büyüğü olmak için takımlar birbirini yenip şampiyon olmaya çalışacak. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi