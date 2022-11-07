Haberler Yaşam Haberleri Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?
Giriş Tarihi: 7.11.2022 15:28

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları belli oldu. 7 Kasım 2022 İsviçre’de yapılan kura çekimiyle birlikte Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu. Bayern Münih PSG eşleşmesi için şimdiden gün sayılıyor. Liverpool Real Madrid de erken final niteliğinde. Sporseverler, “Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman, hangi gün yapılacak soruları, kura çekimi ile Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinin belli olmasıyla aratılmaya başladı. Avrupa'nın en büyüğü olmak için takımlar birbirini yenip şampiyon olmaya çalışacak. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi 7 Kasım 2022 İsviçre'de saat 14.00'da yapıldı. Eşleşmeler şöyle:

Napoli - Eintracht Frankfurt

Porto - Inter

Bayern Münih - PSG

Tottenham - Milan

Chelsea - Borussia Dortmund

Real Madrid - Liverpool

Manchester City - Leipzig

Benfica - Club Brugge

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Son 16 maçları: 14/15/21/22 Şubat & 7/8/14/15 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023

Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023

Final maçı: 10 Haziran 2023

SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 maçları fikstürü şöyle:

14/15/21/22 Şubat 2023 tarihinde ilk ayak oynanacakken, maçların rövanş karşılaşmaları 7/8/14/15 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Maçların tamamı 23.00'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?
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