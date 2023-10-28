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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Samsun ve Sivas’ta ‘Solo Türk’ nefes kesti

Samsun ve Sivas’ta ‘Solo Türk’ nefes kesti
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Samsun ve Sivas'ta Türk Silahlı Kuvvetleri akrobasi timi Solo Türk'ün uçuş gösterisi nefesleri kesti. Samsun'da Atatürk'ün Kurtuluş mücadelesini başlatmak için ayak bastığı Tütün İskelesi'nde yapılan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gösterilerde 2 Solo Türk pilotunun yaptığı akrobasi hareketleri vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Cep telefonu ile gösterileri kayıt altına alan vatandaşlar, unutulmaz anlar yaşadı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Cumhuriyetin 100. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri Samsun'umuzda Solo Türk Cumhuriyet Bayramı kapsamında güzel bir şov yaptı. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Sivas'ta gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine akın etti. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride Solo Türk pilotları gökyüzünde hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar, gösteriyi ilgiyle izledi.

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Samsun ve Sivas’ta ‘Solo Türk’ nefes kesti
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