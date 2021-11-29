Samsun’da 7. kattaki pencereden düşen liseli kurtarılamadı

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; lise 9. sınıf öğrencisi Çınar Güldoğan, 7. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü. Sabah işe gitmek ve çocuklarını okula göndermek için kalkan baba Haydar Güldoğan, oğlu Çınar'ın odasını kontrol ettiğinde içeride olmadığını ve Fransız tabir edilen odanın penceresinin de açık olduğunu fark etti.

Pencereden aşağı baktığında oğlunu yerde gören baba Güldoğan, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.