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Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:52 Son Güncelleme: 29.11.2021 14:53

Samsun'da 7. kattaki pencereden düşen liseli kurtarılamadı

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da 7. kattaki pencereden düşen liseli kurtarılamadı

Samsun'da 7. kattaki evlerinin penceresinden düşen 14 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; lise 9. sınıf öğrencisi Çınar Güldoğan, 7. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü. Sabah işe gitmek ve çocuklarını okula göndermek için kalkan baba Haydar Güldoğan, oğlu Çınar'ın odasını kontrol ettiğinde içeride olmadığını ve Fransız tabir edilen odanın penceresinin de açık olduğunu fark etti.

Pencereden aşağı baktığında oğlunu yerde gören baba Güldoğan, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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Samsun'da 7. kattaki pencereden düşen liseli kurtarılamadı
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