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Giriş Tarihi: 8.4.2024 09:16

Samsun'da alkollü şahıslar dehşet saçtı! 6 kişi yaralandı

Samsun'da bir parkta alkollü oldukları öğrenilen iki şahıs pompalı tüfekle ateş açtı. Etrafa saçılan saçmalar nedeniyle 6 kişi yaralandı.

İHA
Samsun’da alkollü şahıslar dehşet saçtı! 6 kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Gençlik Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları öğrenilen B.Ç. (37) ve K.K. (26) adlı şahıslar parkta pompalı tüfekle ateş açtılar.

6 KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmalar S.C.A. (26), T.Ş. (26), M.C.A. (22), B.Ç.(22), A.D.C. (20) ve Ü.C.O. (16) adlı şahıslara isabet etti. Yaralılar, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Çekilen röntgen filminde akciğerine 2 adet saçma isabet ettiği tespit edilen S.C.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların ise hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis tüfekle ateş açan K.K. ve B.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. K.K.'nin 1.93 promil ve B.Ç.'nin ise 2.19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da alkollü şahıslar dehşet saçtı! 6 kişi yaralandı
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