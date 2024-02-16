Samsun’da anne ve kızları KADES’le kurtuldu: Kapıyı kırıp silah doğrultmuş!

Korkunç olay, Samsun'un Atakum ilçesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı bulunan Ş.T., bu süre bittikten sonra 2 kızıyla birlikte yaşayan G.Y.(38) isimli kadının evine gitti. Balkon kapısını çekiç ve murç ile kırarak evin yatak odasına giren Ş.T., daha önce 8 yıl birlikte yaşadığı G.Y.'ye silah doğrulttu.