Samsun’da anne ve kızları KADES’le kurtuldu: Kapıyı kırıp silah doğrultmuş!

Korkunç olay, Samsun'un Atakum ilçesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı bulunan Ş.T., bu süre bittikten sonra 2 kızıyla birlikte yaşayan G.Y.(38) isimli kadının evine gitti. Balkon kapısını çekiç ve murç ile kırarak evin yatak odasına giren Ş.T., daha önce 8 yıl birlikte yaşadığı G.Y.'ye silah doğrulttu.
Bağırış seslerini duyan G.Y.'nin kızı Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) kullanarak polisi çağırdı. Ekipler, 1,5 dakikada olay yerine giderek anne G.Y. ve 2 kızını kurtardı. Olayla ilgili Ş.T., 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 1 çekiç ve 1 murç ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.