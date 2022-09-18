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Giriş Tarihi: 18.9.2022 23:27

Samsun'da can pazarı: 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Samsun'da feci bir kaza meydana geldi. Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA
Samsun’da can pazarı: 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

İlçenin Sanayi mahallesinden Samsun istikametine giden Ö.F.D. yönetimindeki 55 FG 635 plakalı otomobil, B.K. idaresindeki 21 ABC 180 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Mevlüd ve Eyüp Kuruca kardeşler hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile minibüsteki M.Y, H.B. ve G.D. yaralandı.

Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan H.B. ve G.D. Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

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Samsun'da can pazarı: 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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