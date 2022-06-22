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Giriş Tarihi: 22.6.2022 17:20 Son Güncelleme: 22.6.2022 17:31

Samsun'da denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde bulunan cesedin 39 yaşındaki Levent Tolga Çiçek'e ait olduğu belirlendi.

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda; sahilde yürüyüş yapan Şefik S.(63), kumsaldan 2 metre içeride denizde hareketsiz bir kişiyi fark etti. Olayı 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri 35-40 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkek şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. Üzerinde giysileri bulunan ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan araştırma sonucu, ölen kişinin Samsun Adliyesi çalışanı Levent Tolga Çiçek'e (39) olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi
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