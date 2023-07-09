Samsun’da engelli kadın selde kayboldu

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'da mahalleye gelerek kayıp kadının yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldırım ve Doğan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alarak, Yılmaz'ın bir an önce bulunması için gerekli tüm çalışmaların yürütüleceğini bildirdiler.



Kaymakam Yıldırım, "Devletin bütün imkanları ile burada. Akşam karanlık çöktüğü için yapabileceklerimiz sınırlıdır. Sabah gün aydınlanınca burada çalışmalar başlayacak. İnşallah umuduz odur ki dereye düşmemiştir. Tabi burada yoğun bir yağış olmadı ama meydana gelen bir sel olayı var. İnşallah canlı, cansız ortaya çıkacak, bulacağız. Burada Gökçeçakmak bölgesinde yoğun bir yağış oldu. Burada çok az bir yağış vardı ama yukarı bölgelerden gelen bir sel olayı var" diye konuştu.





"BU DERE KENARINA GELDİKTEN SONRA SU GELİYOR"

Kayıp kadının babası Cahit Yılmaz, "Saat 19. 30 gibi kayboluyor. Bu dere kenarına geldikten sonra su geliyor. Sel geliyor. Ondan sonra da daha da yok. Aradık aradık meydanda bulamayınca şüphelendik" şeklinde konuştu.

Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor.