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Giriş Tarihi: 28.12.2023 15:12

Samsun'da enişte vahşeti: Semih Asılkefeli kurtarılamadı!

Korkunç olay Bafra ilçesinde meydana geldi. Semih Asılkefeli (22), eniştesi Ersin K. (42) tarafından bıçaklanarak katledildi...

DHA
Samsun’da enişte vahşeti: Semih Asılkefeli kurtarılamadı!

Kanlı olay, Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Semih Asılkefeli ile ablasının eşi Ersin K. arasında tartışma çıktı. Ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersin K., Asılkefeli'yi bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Semih Asılkefeli müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ersin K. ve kavga sırasında yanında olduğu belirtilen T.E.K. (17) polis tarafından gözaltına alındı.

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Samsun'da enişte vahşeti: Semih Asılkefeli kurtarılamadı!
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