Samsun’da kardeşler arasında miras kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Yavuzlar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, toplamda 9 kardeş olan Cavit Aşkın (70) Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal isimli (47) kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde hayatını kaybetti. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan miras paylaşımı nedeniyle kız kardeşlerinin evinin önünde çıkan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Cavit Aşkın, yanında bulunan pompalı tüfek ile kız kardeşleri ile yeğeni olan Murat Ergen (44) ve Tapu ve Kadastro görevlisi Mert Işık'a defalarca ateş açtı.
KIZ KARDEŞLER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği iki kız kardeş, olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren Cavit Aşkın'ın yeğeni Murat Ergen ve Tapu ve Kadastro görevlisi Mert Işık ağır yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilk olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne ardından ise Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden iki kız kardeş ise Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.