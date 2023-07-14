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Giriş Tarihi: 14.7.2023 15:00 Son Güncelleme: 14.7.2023 15:04

Samsun'da kardeşler arasında miras kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ağabey, 2 kız kardeşini tüfekle vurarak öldürdü, yeğeni ve tapu kadastro görevlisini ağır yaraladı.

HAMZA ALP
Samsun’da kardeşler arasında miras kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Yavuzlar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, toplamda 9 kardeş olan Cavit Aşkın (70) Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal isimli (47) kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde hayatını kaybetti. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan miras paylaşımı nedeniyle kız kardeşlerinin evinin önünde çıkan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Cavit Aşkın, yanında bulunan pompalı tüfek ile kız kardeşleri ile yeğeni olan Murat Ergen (44) ve Tapu ve Kadastro görevlisi Mert Işık'a defalarca ateş açtı.

KIZ KARDEŞLER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği iki kız kardeş, olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren Cavit Aşkın'ın yeğeni Murat Ergen ve Tapu ve Kadastro görevlisi Mert Işık ağır yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilk olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne ardından ise Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden iki kız kardeş ise Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİKTEN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan 70 yaşındaki Cavit Aşkın'ı yakalamak için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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Samsun'da kardeşler arasında miras kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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