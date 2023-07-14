Samsun’da kardeşler arasında miras kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Yavuzlar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, toplamda 9 kardeş olan Cavit Aşkın (70) Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal isimli (47) kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde hayatını kaybetti. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan miras paylaşımı nedeniyle kız kardeşlerinin evinin önünde çıkan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Cavit Aşkın, yanında bulunan pompalı tüfek ile kız kardeşleri ile yeğeni olan Murat Ergen (44) ve Tapu ve Kadastro görevlisi Mert Işık'a defalarca ateş açtı.