Samsun’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bekçi Kurtuluş Çekici, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.