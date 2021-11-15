Samsun’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobil, Çiğdem Y.'nin kullandığı 26 AEB 421 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilerek durabilen otomobildeki sürücü Seyit S. ve yanında bulunan Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Kurtuluş Çekici yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bekçi Kurtuluş Çekici, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.