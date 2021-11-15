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Giriş Tarihi: 15.11.2021 18:43

Samsun'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Samsun’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazada bir bekçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit S. yönetimindeki 55 LR 166 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobil, Çiğdem Y.'nin kullandığı 26 AEB 421 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilerek durabilen otomobildeki sürücü Seyit S. ve yanında bulunan Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Kurtuluş Çekici yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bekçi Kurtuluş Çekici, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Samsun'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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