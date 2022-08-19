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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:12

Samsun'da korkunç olay! Drenaj kuyusu üç kardeşin sonu oldu

Samsun’da acı bir olay meydana geldi. Sulama göletinin vanasını açmak için indiği drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenen Enes Turan (24) ile onu kurtarmak isteyen ağabeyleri Osman (40) ve Sadi (39) Turan yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen 2 itfaiye eri ise hastanede tedaviye alındı.

DHA
Samsun’da korkunç olay! Drenaj kuyusu üç kardeşin sonu oldu

Korkunç hadise dün akşam saatlerinde Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Turan, sulama göletinin vanasını açmak için drenaj kuyusuna girdi.

Kuyudan çıkmayan Enes'ten cevap alamayan ağabeyleri Osman ve Sadi Turan de kuyuya indi. Ancak kardeşler geri çıkmadı.
Bir süre sonra kuyunun yanına gelen yakınları, durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kuyuya indiklerinde Turan kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı. Metan gazından zehirlendikleri belirlenen Enes, Osman ve Sadi kardeşlerin cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı. Çalışmalar sırasında itfaiye erleri Adem Karaman ile Mustafa Ev de gazdan etkilendi. İki itfaiye eri, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da korkunç olay! Drenaj kuyusu üç kardeşin sonu oldu
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