Samsun’da korkunç olay: Raylarda hareketsiz yatan kişiye tramvay çarptı!

Ölenin Tuncay Boğa olduğu tespit edildi. İnceleme yapan ekipler, tramvayın çarptığı noktada aydınlatma kablosunun kesik olduğunu belirledi. Ayrıca Boğa'nın cansız bedeninin yanında bıçak ve balta bulundu. 'Hırsızlık' suçundan 5 kaydı olduğu belirlenen Boğa'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile tespit edilecek. Vatman G.D.'nin ifadesine başvurulurken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.