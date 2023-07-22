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Giriş Tarihi: 22.7.2023 17:45

Samsun'da korkunç olay! Tabancayı kurcalarken dehşet saçtı: 4 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Ömür Can Ö. (26) evde oturdukalrı sırada kurcaladığı tabancaının ateş alması sonucu Cenk Regaip Akman'ı (33) yaraladı. Akman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Samsun’da korkunç olay! Tabancayı kurcalarken dehşet saçtı: 4 gözaltı

İlk adım ilçesindeki olay, dün gece saatlerinde Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömür Can Ö., evinde arkadaşlarıyla birlikte otururken Tayfun S.'nin (37) elindeki tabancayı alıp kurcalamaya başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada tetiğe dokunan Ömür Can Ö.'nün elindeki silahtan çıkan mermi, Cenk Regaip Akman'ın sağ göğsünün altına isabet etti. Arkadaşları araçlarıyla Akman'ı özel bir hastaneye götürdü. Ancak Akman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ömür Can Ö., ağabeyi Yusuf Ö. (30) ve arkadaşları Erdem A. (41) ile Tayfun S.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Samsun'da korkunç olay! Tabancayı kurcalarken dehşet saçtı: 4 gözaltı
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