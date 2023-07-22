Samsun’da korkunç olay! Tabancayı kurcalarken dehşet saçtı: 4 gözaltı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada tetiğe dokunan Ömür Can Ö.'nün elindeki silahtan çıkan mermi, Cenk Regaip Akman'ın sağ göğsünün altına isabet etti. Arkadaşları araçlarıyla Akman'ı özel bir hastaneye götürdü. Ancak Akman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.