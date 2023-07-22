Samsun’da korkunç olay! Tabancayı kurcalarken dehşet saçtı: 4 gözaltı

İlk adım ilçesindeki olay, dün gece saatlerinde Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömür Can Ö., evinde arkadaşlarıyla birlikte otururken Tayfun S.'nin (37) elindeki tabancayı alıp kurcalamaya başladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Bu sırada tetiğe dokunan Ömür Can Ö.'nün elindeki silahtan çıkan mermi, Cenk Regaip Akman'ın sağ göğsünün altına isabet etti. Arkadaşları araçlarıyla Akman'ı özel bir hastaneye götürdü. Ancak Akman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.