Samsun’da korkunç olay! ’Yan bakma’ kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'daki olay, saat 03.00 sıralarında İlkadım İlçesi Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce yan bakma bahanesiyle kavga eden Kadir Yalçınkaya ile Süleyman Ö. (18), Mert Y. (24), Kayra Z. (24) ve E.H.A. (17) karşılaşınca tartışma çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Ö. tabanca ile Mert Y. ise tüfekle Kadir Yalçınkaya'ya ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçınkaya'nın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.