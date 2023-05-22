Samsun’da korkunç olay! ’Yan bakma’ kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Ö. tabanca ile Mert Y. ise tüfekle Kadir Yalçınkaya'ya ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçınkaya'nın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.