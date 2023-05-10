Samsun’da polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı

Kaza, Kavak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun-Çorum kara yolunda Murat E. idaresindeki 55 AFM 426 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Kazanın ardından otomobilini emniyet şeridine park eden Murat E., polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis aracını emniyet şeridine park edildi. Kaza ile ilgili işlemlerin yapıldığı sırada aynı istikamette seyir halinde olan Hamza Y. (59) idaresindeki 53 KA 798 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle polis aracına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hamza Y., yanındaki Hatice Y.(55) ve Recep Y. (24) yaralandı. Yaralılar ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.