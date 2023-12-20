Samsun'da "sahte MİT'çi" operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini MİT elemanı ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtarak 13 kişiyi devletin çeşitli kurumlarında kamu personeli olarak işe yerleştirme ve silah ruhsatı alma gibi çeşitli vaatlerle 5 milyon TL dolandıran 3 şahsı belirledi.