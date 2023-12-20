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Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:23 Son Güncelleme: 20.12.2023 09:25

Samsun'da "sahte MİT'çi" operasyonu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 'i muhtar 2'si uzman çavuş 3 kişi, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA
Samsun’da sahte MİT’çi operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini MİT elemanı ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtarak 13 kişiyi devletin çeşitli kurumlarında kamu personeli olarak işe yerleştirme ve silah ruhsatı alma gibi çeşitli vaatlerle 5 milyon TL dolandıran 3 şahsı belirledi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mağdurların ifadesi alındıktan sonra soruşturma kapsamında 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Soruşturma kapsamında mağdurların artması bekleniyor.

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Samsun'da "sahte MİT'çi" operasyonu
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