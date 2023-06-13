Samsun’u bir haftada ikinci kez sel vurdu

Yurdun çeşitli bölgelerinde yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sel ve su baskınlarına yol açıyor. Geçen hafta bir kişinin yaşamını yitirdiği Samsun'u yine sel vurdu. Yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Bazı evlerin bodrum katları ve işyerlerini su bastı. Atatürk Bulvarı suyla kaplanırken, Tekkeköy-Samsun arasında çok sayıda araç yolda kaldı. Atakum ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı yıkıldı, 3 otomobil duvarın altında kaldı. Aracı sel sularından etkilenen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da yolda kaldı. Otogara yolcu götürüp geri dönen taksi şoförü Hasan Balcıoğlu ise Korhan Ekiz Bulvarı'nda selde mahsur kaldı. Su seviyesi yükselince aracın üzerine çıkarak bekleyen Balcıoğlu, su seviyesi biraz düşünce kendi imkânları ile yürüyerek sudan çıktı. Hamile bir kadın yolda kalan araçtan alınıp ambulansla hastaneye götürüldü.Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AFAD'a 21 ihbar geldiğini belirterek can kaybı olmamasını çok büyük bir şans olarak değerlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Haziranda metrekareye düşen toplam yağış 42 kilogramdı. Şimdi 52 kilogram yağmur yağdı" dedi.Ankara'daaniden bastıran sağanak ve dolu yağışı sonrası Akyurt ilçesinde sel baskını yaşandı. Sağanak sonrası araçlarıyla yolda olan sürücüler zor anlar yaşadı. Akyurt'ta geçen yıl 2 kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirmiştiDenizlı'nin Çameli ilçesinde sağanak yağış, özellikle Belevi ve İmamlar mahallelerini vurdu. Bazı ahır ve evleri su bastı, ekili araziler su altında kaldı. Çameli Belediyesi ekipleri, sel baskınlarından etkilenen iki mahalle için seferber oldu.Kırıkkale'nınDelice ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, 50 ev ve 20 ahırı su bastı. Çerikli beldesinde ikindi vakti etkili olan yağışın ardından su basan bir evde çökme meydana geldi. Evde kimsenin olmaması, olası faciayı önledi. Şiddetli sağanak nedeniyle ekili araziler ve bahçeler de zarar gördü.Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli karayolunun Devrent mevkiinde heyelan meydana geldi. Bu sırada karayolundan geçen 2 araç toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi de yaralı çıkarıldı. Gökhan KOCAASLAN/SABAHSamsun'unCanik ilçesinde bulunan Eski ve Gülsan Sanayi Sitelerinde yüzlerce dükkânı su bastı. Bazı esnaf bot ve tekneyle ulaşımı sağladı. İlkadım ilçesindeki Alparslan Türkeş Parkı'nın duvarı, bitişikteki evlerinin balkonlarının üzerine devrilirken, Derebahçe Mahallesi'nde su basan tek katlı evde mahsur kalan yavru kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı. İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde dün eğitime ara verildi.Ardahan'dasağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki bazı araçlar zarar gördü.MeteorolojiGenel Müdürlüğü, yağışların Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç ülke genelinde bir hafta daha süreceğini bildirdi. Yağışların özellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar şeklinde görüleceği kaydedidi.Muğlave ilçesinde son 3 haftada yıldırım düşmesi sonucu çıkan 28 orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaz yağmurlarıyla yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınlarında artış yaşandığı bildirildi.İstanbulBaşakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve hammaddelerin imal edildiği fabrikada çıkan yangın 4 gündür söndürülemedi. Fabrikadaki kimyasal hammaddeler nedeniyle zaman zaman alevler yükselirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Barış SAVAŞ / SABAH