Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz’in annesi konuştu: Kızım sırf savunmasız olduğu için öldürüldü...



"ZALİMCE PLANINI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Evladımızın ikinci duruşması görüldü. Başak Cengiz o kadar yürekli bir kızdı ki kalbi harman yeri gibiydi. O harmanda iyilik, emek, alın teri, bir dilim ekmeği paylaşmanın huzuru vardı. Tırnaklarıyla kazıyarak geldiği başarılı bir mesleği vardı. Zalim, zalimce planlar çizerek planını gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

Acılı anne, "Başak Cengiz hiçbir şeyden habersiz o gün gururla, başarıyla yaptığı projeyi teslim etmenin sevinci ve gururuyla, kalbinde sevdasıyla, elindeki hedefleriyle vatanının güvenilir bildiği kaldırımında yürürken, zalim aylarca, yıllarca yaptığı planla zamanını kendi seçiyor. Yerini kendi seçiyor. Kılıcını kendi seçiyor. Kadın oluşunu kendi seçiyor. Kahpece arkadan hedefine ulaşıyor. Başak Cengiz öyle duyarlı bir evlattı ki yüreğinde herkese yetecek kadar iyilikleri vardı. O kadar duyarlıydı. Orman yangınları olsun, hayvana eziyet olsun. Özellikle kadın katliamlarında her zaman kaleme aldığı sözleri vardır" dedi.