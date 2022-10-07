Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme



"HUKUKA AYKIRILIK YOK"

Karara taraflar itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, delil ve belgeler ile gerekçe içeriğine göre inceleme yaptı. Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını dile getirdi. Kurulan hükümde isabetsizlik görülmediğinin de altını çizen Daire, "tasarlayarak öldürme" suçundan hüküm kurulması gerektiği yönündeki itirazı da reddetti. Can Göktuğ Boz'a 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezasını onadı.