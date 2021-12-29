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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Samuray kılıçlı katile ağır müebbet talebi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Samuray kılıçlı katile ağır müebbet talebi
İstanbul Ataşehir'de geçen ay Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile katlettiği Başak Cengiz'in (28) öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katil zanlısı Boz hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarından toplam 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Boz'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde başlanacak.

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Samuray kılıçlı katile ağır müebbet talebi
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