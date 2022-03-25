Samuray kılıçlı katile müebbet talebi

İSTANBUL Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'a hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın dün görülen ikinci duruşmasına sanık Boz, Diyarbakır 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle bağlandı. Mahkeme, Adli Tıp'tan gelen rapora göre sanığın cezai ehliyetinin "tam" olduğunu belirtti. Cumhuriyet savcısı, Boz'un sanık lehine herhangi bir indirim sebebi uygulanmaksızın 'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme', 'Silahla tehdit', 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.